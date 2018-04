Malena Galmarini: "No tengo claro Macri quiere o no en serio la despenalización del aborto"

Malena Galmarini - Concejal de Tigre 09-03.mp3

-"La despenalización del aborto, la posibilidad del debate fue un reclamo de hace años de las mujeres, que tomó Mauricio Macri porque no podía mirar al costado. El debate ya se daba en la calle."-"Aunque crea que no tienen intención real de que se apruebe hay que usar la oportunidad, como nos pasó con la paridad en la provincia de Buenos Aires."-"El Estado es el actor central en cualquier decisión, las mujeres somos siempre las más relegadas en lo laboral, con menos posibilidad de desarrollo."-"La equiparación salarial lo impulsa en las empresas con más de 200 empleados, quedan afuera las Pymes que más mujeres tienen, además no sabemos como lo implementarán. Se decía que las mujeres deberían hacer la denuncia, y muchas no lo harán por miedo. El Estado debe cuidarnos, porque somos las vulnerables."- Te imaginas sentada con Cristina Fernández: "Me cuesta porque hago política desde otro lugar. Lo mismo pasa hoy en este Gobierno, entre el dinero de Luis Caputo y los bolsos de López, tenes que elegir entre lo menos malo. Yo me siento más cerca del Peronismo, creo en la clase media y la Patria industrial, no la timba financiera."