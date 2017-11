Malena Guinzburg: "Hice una dieta espantosa"

Malena Guinzburg - actriz 20-10.mp3

"No me esperaba esto, hablan de la dieta que siguen los famosos, yo sola sigo esa dieta del Metabolismo acelerado"-"Es una dieta que es dificil, la semana se divide en tres etapas, tenías proteínas. Harinas, lácteos, alcohol, azúcar y café, gaseosas, no podes comer"-"Yo funciono con dietas más restrictivas"-"A veces desayunaba clara de huevos, galletas de arroz."-"Me banqué la dieta."-"En Morfi me ayudaron mucho y mucha fuerza de voluntad."Novaresio dice que la dieta es horrible y que siga una dieta de KatzMalena Guinzburg, actriz: "Yo me tengo que cuidar siempre."-"Sigo con Pucha en el Pase o La Plaza."