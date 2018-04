Marcelo Boeri: "Hoy nos vamos a concentrar en Corrientes y Ayacucho"

AUDIO DE LA NOTA



"Hace dos años que estamos batallando contra una empresa multinacional corporativa, que nos está robando sin que nadie haga nada. Por eso vamos a iniciar un plan de lucha contra las prestadoras de internet."-"Vamos a plantearlo con una medida de fuerza, una gestión que inició hace dos meses con las prestadores, hemos tenido dialogo con las prestadoras para saber por qué no acataban la orden judicial"-"Hoy nos vamos a concentrar en Corrientes y Ayacucho e iremos a Claro, pero el tema es con todas"-"Hay una persecución de la Justicia por la contravención que hace UBER. La gente de UBER dijo mucha falacias en su programa"-"Hubo un hecho de agresión a un c hofer de UBER, pero este señor había agredido a un taxista, en sí no se lo golpeó, se lo quiso desarmar."