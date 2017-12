Marcelo DAlessandro: Acampe 9 de Julio No se va a permitir el corte por tiempo indeterminado, estamos dispuestos a usar al fuerza pública

Marcelo D'Alessandro - Secretario de Seguridad de la Ciudad 05-12.mp3

"El corte está frente al Ministerio de Desarrollo Social, lo hace el Polo Obrero. Ayer intentaron cortar Belgrano y el Metrobus, pero no lo permitimos."-"Nosotros intentamos el equilibrio entre los dos derechos, que se puedan manifestar y que no afecten al resto de la ciudadanía, nosotros apelamos al dialogo, entendemos la protesta pero hay una ley que respetar"-"No vamos a permitir que sea por tiempo indeterminado, ya le pedimos que levanten la carpa. No pueden estar toda la semana."-"La mayoría son mujeres y niños, trabajaremos con los diferentes organismos de la ciudad para llevar adelante la negociaciones"-"Ayer estuvimos en dialogo con la gente de Desarrollo Social, pero el Pol o Obrero fue intransigente, fueron a extorsionar, o me das lo que te pido o hago esto. Es una cuestión política"-"Nosotros haremos la consulta con el fiscal y luego se dará la contravención que corresponda."-"El protocolo anti piquete es la ley."