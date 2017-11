Marcelo D'Alessandro - Secretario de Seguridad de la Ciudad 03-10.mp3

"La marcha del domingo fue multitudinaria y pacífica, lamentablemente un grupo de 8 personas quiso generar desmanes en el área de la Catedral, la propia gente los corre y cuando caminan hay disturbios entre ellos y generan violencia contra los periodistas."-"La otra vez pasó lo mismo, hubo 30 detenidos y 20 por las imágenes se verá si serán procesados. No fueron infiltrados de la policía. Yo cuando se dan estas marchas me junto con gente del Cels, Hijos, Abuelas."-"No hay detenidos, estamos en un proceso de investigación, las organizaciones como nosotros creemos que la policía no debe estar allí, si en la zona. Los seguimos con la tecnología."-"No sabemos l os nombres de los agresores."-"Policías hay en los alrededores, no dentro de la marcha"