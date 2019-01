"Tras una investigación, con el uso de la tecnología y la policía de la Ciudad, se logró dar la trazabilidad del vehículo, quien manejaba y poder detener a quién realizó el disparo contra el turista. Contento por haber detenido a estas dos personas con antecedentes"-Lo que le paso al turista fue por la puerta giratoria?: "Sí dos personas con tantos antecedentes, en septiembre se había detenido a uno de ellos y quedó libre, si no le hubieran dado la libertad y cumplían la condena esto no pasaba. Espero que cumplan la condena"- Sobre los femicidios: "Es un hecho social que viene en crecimiento, los casos de denuncia al 911 por violencia de genero subieron un 80 por ciento. Ahora tenemos el tema de la odontóloga en La Plata. En el caso de Carla, muchas veces las mujeres que denuncian a sus agresores ingresan en un estado de angustia."-"La solución es resolver los casos, no dar botones de pánicos, policías custodiando las casas, las pulseras. Muchas veces la justicia no quiere poner las pulsera a los violentos"-"Cambiando de tema, nosotros tenemos realizados senderos seguros, pusimos cámaras y tuvimos el amparo de un padre que no quiso poner cámaras en la puerta del colegio de su hijo porque viola la intimidad. Ahora no podemos poner cámaras en la puerta de los colegios."-"En el caso de Carla los profesionales del caso van a determinar la situación, ella estaba perdida"

