Marcelo DAlessandro: Se está evaluando todo para realizar juicio político a la jueza.

Marcelo D'Alessandro - secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires 20-12.mp3

"88 policías resultaron heridos por los incidentes del lunes, tres siguen internados. La violencia que recibieron no se veía hace mucho."-"Siempre cuando uno toma distancia ve cosas que se podían haber mejorado o hecho de otra manera, nosotros previamente habíamos realizado una mesa de dialogo con organizaciones sociales, sindicales y políticos"-"Al empezar los incidentes me comunique con Juan Grabois y otras organizaciones y me decían que se fueron cuando empezaron los actos violentos. Los violentos se mezclan y la policía debe identificar quién es quién"-"La Jueza de la Ciudad diagramó la fuerza de seguridad y los limitó. Hubo un gran profe sionalismo de la Policía de la Ciudad, demostró ser una policía democrática como no lo hicieron algunos dirigentes"Luis Novaresio, conductor: "Es un disparate que la Jueza ordene como debe actuar la policía de la Ciudad. Pedirán el juicio político para López Vergara?"Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires: "Alguna vez viste que una jueza el domingo reciba la presentación de un diputado de la Oposición y avasallando a la competencia diagrame un dispositivo, sin preguntar al Ejecutivo."-"Se está evaluando todo para realizar juicio político a la jueza."- "Esto fue orquestado por los Partidos de Izquierda, vemos el candidato del partido con el arma precaria en una foto, el Partido Obrero y familiares de ex intendentes del conurbano ligados a la Cámpora y el Kirch nerismo"