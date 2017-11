Marcelo DAlessio: Había una matriz de corrupción en la compra del gas

Marcelo D'Alessio - Abogado- Gerente financiero 20-10.mp3

"Fines del 2004 el Gobierno de Néstor Kirchner dejó de ser exportador en petroleo, no usaron usinas, ni exploraron pozos y pasaron a importar buques. Baratta dice que es por la nevada del 2007, hacía frio. Venían buques con gas en forma de liquido, puede trae más gas que otros."-"Hubo sobreprecios con el pretexto que el Buque se necesitaba ya. La segunda justificación era que Argentina tenía un bloqueo internacional entonces los buques eran los dueños de la carga que ya había co mprado Enarsa y lo volvía a vender en territorio. Así se pagaban dos seguros."-"Había una matriz de corrupción en la compra del gas porque era más caro, el tema del buque y falta que el dinero se exportaba, no se entiende por qué, ya que los costos se pagaban en pesos. Argentina perdió 20 mil millones de dólares, se robaron una reserva del Banco Central."