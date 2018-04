Marcelo Lapargo: Canillita asesinado "Los homicidios son inútiles, sin necesidad para el que los comete"

Marcelo Lapargo - Fiscal General de San Martin 27-04.mp3

"Yo nunca hablaría de estadísticas frente a un hecho concreto, estamos en un momento de estadísticas abiertas, pero no se puede hablar frente al dolor de estos casos. Minimizan un hecho terrible."-"Los dos casos de Tres de Febrero parecen no tener sentido, en uno se roba la camioneta y la queman, en otro se roba nada, es violencia inútil, no tienen lógica, ni beneficio para quien lo comete"-"El caso del canillita tiene un detenido, los delincuentes se buscan por las cámaras. El detenido llega porque el tío lo entrega. No hay conexión por el calibre del arma."-"A Palacios le disparan con dos armas diferentes"-"La droga influye para robar."-"Son muchos a ños como fiscal, llevamos mucho tiempo con hechos muy violentos, las victimas son trabajadores. Uno se pone a disposición de las familias y se trata de hacer lo mejor posible. Las leyes cambian muy rápido, y la solución para mí es que nosotros hagamos el trabajo lo mejor posible. Nosotros teníamos identificado al menor en uno de los casos y el tío lo entregó."-"Nosotros necesitamos la decisión de los jueces para que los delincuentes no salgan. La jueza de garantía del menor tiene pruebas para avanzar sobre la cautelar del muchacho."-"Seguramente hay casos que hay personas que liberan detenidos. El garantismo fue la ideología jurídica en la que nos formamos, pero a la hora de aplicar se dio una inercia que debía terminarse, lo que pasa que salíamos de un proceso militar."AUDIO DE LA NOTA