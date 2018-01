Marcelo Sánchez Sorondo: 'El Papa no es de ningún gobierno, quiere buscar el bien común'

Marcelo Sánchez Sorondo - Canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias 22-01.mp3

"Yo lo veo como un éxito importante, lo veo como una misión que el Papa hace contra viento y marea". "Los problemas que producen el cambio climático y la guerra, la prepotencia de las multinacionales que se quieren apropiar de las tierras de otros para seguir estropeando el clima, eso es lo que quiere el Papa está diciendo con energía, novedad y coraje. Y ha tenido un éxito enorme más allá de lo que dicen algunos diarios, especialmente en Argentina, el resto del mundo está con el Papa".En relación a las críticas al Papa en Argentina: "Muchos comentan y no han ido". "Los argentinos están enojados porque el Pa pa no vino, ese es el problema, algunos argentinos. Algunos argentinos han hecho esos artículos para Clarín y La Nación en contra del Papa, cosa que molesta un poco a otros argentinos como yo". "El Papa tiene el programa del evangelio". "El Papa no es de ningún gobierno, quiere buscar el bien común".Casos de abuso y enojo en Chile: "No conozco el caso. El Papa conocerá, tendrá información clara sobre el tema sino lo defendería de ese modo". "Si el Papa lo dice, por algo lo dice".Argentinos enojados porque el Papa no viene a Argentina: "Les digo que tengan paciencia". "El Papa conoce más las cosas que uno"