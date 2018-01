Marcelo Uhrich: 'El Estado quiere bajar el salario de los trabajadores para tener mayor renta'

Marcelo Uhrich - Secretario de Prensa de la Unión Personal Superior y Profesional 18-01.mp3

"No está confirmado el paro, a partir de las 0 horas del viernes no garantimos las operaciones porque es factible que haya asambleas y reuniones con los trabajadores". "Viene muy complicado el tema salarial". "Están vencidos todos los plazos, con lo cual invitamos a la empresa al diálogo". "Los trabajadores de Latam estuvimos 14 meses sin una recomposición salarial". "No tenemos un básico, son cinco sindicatos con prorrogativas laborales distintas y tenes muchos sueldos, los salarios van de 20 mil pesos para arriba".Negociación: "La diferencia es muy grande, al igual que lo fue con el Grupo Aerolíneas y ter minamos una negociación compleja". "El Estado quiere bajar el salario de los trabajadores para tener mayor renta. Esto es un acuerdo que hay con las empresas. No estamos dispuestos a perder nuestro poder adquisitivo".Pasajeros: "Los pasajeros terminan siendo los rehenes de la situación". "Hace casi dos meses estamos tratando de negociar con la empresa para llegar a un acuerdo". "Hay veces que a las empresas ni les interesa la protesta. Vemos en el Grupo Aerolíneas Argentinas con tal de demonizar a los dirigentes sindicales y tratar de romper el colectivo aeronáutico nos llevaron a una situación que tratamos de evitar durante 90 días". "Fuimos pacientes hasta que se desbordó la situación". "La gente necesita tener un aumento de salario, todo aumentó". "La confrontación termina teniendo rispidez, no la deseamos pero si tenemos q ue darla, la vamos a dar"