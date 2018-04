Marco Lavagna: "El Gobierno tiene que reconocer que hay un problema y hay que buscar una solución "

Marco Lavagna - diputado 25-04.mp3

"Así como el Gobierno corrigió la pauta de inflación del 10 al 15 por ciento, corrige la política cambiaria, del tipo de cambio que se mueve solo al tipo de cambio se controla por el Banco Central"-"El problema de fondo es el desequilibrio externo, salen más dolares de los que entran que se cubren con deuda, o capitales golondrinas, la vulnerabilidad de la economía crece. Aún no preocupa pero es un problema que se acumula"-"Yo creo que hoy tendrán la voluntad para discutir el tema de las tarifas, igual ayer en Comisiones se trabajó y se sacó un dictamen"-Criticas del Ejecutivo- Marcos Peña: "El Ejecutivo no tiene que victimizarse, debe reconocer el problema y encontrar una solución. Mauri cio Macri admite que tiene un problema y pide que las provincias bajen impuestos, sin hacerse cargo de la parte que le corresponde, tan demagogos no somos nosotros"-"Nosotros pedimos racionalidad, se decía que íbamos a tener una economía de crecimiento, con una baja inflación, esas dos cosas no se cumplieron la inflación de este año será del 23 por ciento y el salario golpeado"-"Nosotros pedimos que las tarifas no aumenten más que el salario de la gente, que se haga un esfuerzo en materia impositiva, el IVA de la Nación y que controlen que las inversiones de las empresas se hagan. Si no pagamos tarifas fenomenales y un servicio muy malo."