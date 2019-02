Mardelo Dalessandro: No vamos a permitir que se violente el espacio público

Marcelo D'alessandro.mp3







Marcelo D'alessandro, Secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habló en Novaresio 910 y dijo que "me sorprendería que hoy haya un verdulazo porque nos comunicamos con Nahuel, el representante de UTT. El me pidió una reunión para organizar, como siempre lo hacemos. Me reúno a las 9 de la mañana. Me sorprendería mucho. Nos reúnimos para hacer lo de siempre, excepto la vez pasada, que es solicitar el permiso y organizar."





Además, dijo que "no entendemos esa actitud de querer imponerse en el espacio público cuando veníamos a través del diálogo organizando esta actividad. De hecho adelantamos que no se instalen, hay una feria legal los viernes que venden verduras, con permisos del Gobierno de la Ciudad. Agredieron a los inspectores públicos y a la Policía"





"Me junto con ellos esta mañana, creo que es eso lo que vienen a plantear. El derecho a manifestarse está, pero también tenemos el derecho del vecino que debe poder circular", finalizó.