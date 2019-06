Margarita Stolbizer: "Le recomendaría a Massa que no acuerde con el kirchnerismo"

Margarita Stolbizer.mp3







Margarita Stolbizer, líder del partido GEN, habló con Luis Novaresio sobre la situación dentro de Alternativa Federal y le recomendó a Sergio Massa que no se alíe con el kirchnerismo.





Repasá las frases de la nota





-"Nosotros decimos ni Mauricio Macri, ni Cristina Fernández, entonces buscamos una alternativa que nos saque de esta polarización. Aunque cuesta bastante".



-"Nosotros trabajamos con el Socialismo de Santa Fe, también hablamos con gente de Alternativa Federal, en Córdoba nos unimos con Juan Schiaretti. La candidatura de Roberto Lavagna nos dio esperanza"



-"Nosotros seguimos conversando con Alternativa Federal, veremos si Massa sigue allí. Nosotros no vamos a estar cerca del Kirchnerismo, si Massa se va".



-"Me gustaría que haya un consenso con Roberto Lavagna, pero si no una interna. Nosotros mantendremos las conversaciones con Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto"



-"Yo le recomendaría a Massa que no vaya al kirchnerismo, es un dirigente capaz, con futuro y presente. Me da la impresión que a Massa lo convencieron que Mauricio Macri es peor que Cristina, entonces hace un frente contra Macri. Nosotros no lo compartimos"



-"Nosotros no hacemos política negativa en contra de alguien, yo hago política por la positiva, no decir en qué me opongo"



-"Para mí que Massa se vaya con el kirchnerismo no es bueno para él, irse con el kirchnerismo lo distanciaría de la sociedad".