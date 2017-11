María Itatí Leguizamón: "Macri hizo lo que tiene que hacer, estar con la gente"

Maria Itatí Leguizamón - esposa de un submarinista 22-11.mp3

"Ayer el Cardenal Poli hizo una misa por los submarinistas. En las Redes sociales hay pedidos, oraciones."María Itatí Leguizamón, esposa de un submarinista: "Agradecemos que estén presentes. Yo vivo en Mar del Plata. Lo último que tenemos es que están intensificando la búsqueda y que hay mejores condiciones del clima."-"Me mandaron un audio extraoficial que habla que algo detectaron, pero oficialmente no hay nada. Mi marido hace 10 años que está en el submarino."-"Estuve en la reunión con Mauricio Macri, el encuentro fue para decir que estaba presente y daba la cara. Lo vi bien, es lo que debe hacer, estar con la gente, porque ello s están en servicio de la patria."-"Yo ahora me quedó bastante allí, antes me iba a trabajar y hacía mis cosas."