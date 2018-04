María Laura Torre: "La propuesta del 15 % en tres partes sin clausula gatillo fué rechazada"

"La propuesta salarial fue la misma, un 15 por ciento en tres cuotas sin clausula gatillo, y después hablaron del plus por presentismo. Quiero decirle al Ministro de Economía, que es quien habla, a nosotros nos gustaría hablar más con la gente de Educación"



-"Al Ministro de Economía le dijimos que estamos de acuerdo a discutir ausentismo, pero no llevan ni un porcentaje. Logramos que nos entreguen datos desde el 6 de febrero del 2017. La respuesta que nos dan es que es lo que hay."



-"Ahora la provincia de Buenos Aires tiene plata, el año pasado María Eugenia Vidal decía que no tenía dinero y apareció un mes antes de las elecciones"



-"Las clases empiezan el 5 de marzo , la provincia tiene dinero, esperemos que no cometan el mismo error."



-"Hoy a las 9hs nos reuniremos porque están cerrando escuelas, ayer estuvimos con los padres de las escuelas de Islas. El martes que viene tomamos el tema de ausentismo y el Ministerio de Trabajo sostuvo que nos llamará el miércoles que viene"



-"La semana que viene tenemos un plenario, un Congreso Nacional y estamos a la espera de la paritaria nacional"



-"La provincia de Buenos Aires está en plena negociación, pero después hay otro tema que tiene que ver la Nación y el Ministro Alejandro Finocchiaro. Hoy está en manos de Finocchiaro el comienzo de clases en el país."



Luis Novaresio, conductor: "No van a empezar, el año pasado dijeron que no había paritaria nacional"





María Laura Torres - secretaria adjunta de Suteba 23-02.mp3