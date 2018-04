María Laura Torres: "La Gobernadora María Eugenia Vidal está hablando de paro, raro no?"

María Laura Torres - secretaria adjunta de Suteba 14-02.mp3

"Las clases empiezan el 5 de marzo, así dice el calendario escolar. Por qué los docentes no tendríamos que estar dando clases si mañana comienza la paritaria en la provincia de Buenos Aires. Se comienza a discutir salario muy tarde. La Gobernadora María Eugenia Vidal está hablando de paro, raro no?."-"Para nosotros las clases comienzan el 5 de marzo, la Gobernadora en julio dijo que se comenzaría a discutir salario en noviembre del año pasado. El Director General de Escuela no habla, sólo habla la Gobernadora. Me acuerdo el año pa sado que Alejandro Finocchiaro nos dijo que nos iban a llamar antes."-"El Gobierno debe cambiar la lógica de la paritaria docente."-"Nosotros tenemos un conflicto nacional que está en debate, nos quitaron por decreto la paritaria nacional. En el 2016 Esteban Bullrich convocó a la paritaria nacional en enero."-"Si la propuesta es 15 por ciento sin clausula gatillo no es admisible. La consultoras cercanas al Gobierno hablan de una inflación del 20 por ciento, nosotros queremos un aumento salarial pensando en la escala, que no se pierda el poder adquisitivo, con la clausula gatillo. Yo calculo que el Gobierno bonaerense no nos va a plantear el 15 por ciento, lastima que no se cumplió con el acuerdo de discutir en diciembre."Candelaria de la Sota, columnista: "Se viene una negociación dura porque Mauricio Macri dijo que no quiere negociación sa larial con clausula gatillo."Luis Novaresio, conductor: "Por qué no hacen otra propuesta?."Candelaria de la Sota, columnista: "El Gobierno bonaerense dice que no tiene plata, aunque recibió un bonus track. Si el Gobierno le da. El Gobierno bonaerense quiere bajar el ausentismo."NOTA DESGRABADAAUDIO DE LA NOTA