María Teresa Bosio: "Estoy en absoluto desacuerdo con Monseñor Aguer. Siempre nos ha despreciado a las mujeres"

"Yo soy de Córdoba, somos católicas. Igual siempre me molestó la modalidad católica en cuanto a la mujer."- Aborto: "Nosotros estamos por la autonomía de conciencia, si una mujer se embarazada y no estaba en su proyecto de vida no tiene porqué ser una obligación que lo continúe. La situación puede ser de relación eventual que falló el cuidado, o que esté estudiando"-"La decisión es de la mujer, porque es la que transita el proceso biológico."-"Yo soy católica y estoy a favor del aborto."- Criticas de Héctor Aguer a Mauricio Macri: "Estoy en desacuerdo, Aguer siempre fue el lugar más conservador de la Iglesia, siempre mostró desprecio, el mensaje de Jesús es inclusivo."- Comunicado de la Iglesia: "Hay una vida, es cierto, pero no es un bebe, ni una persona. Los derechos las personas los adquieren cuando nace. En los países que hay aborto legalizado no hubo más abortos y la salud de las mujeres está garantizada"