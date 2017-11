Mariano Borinksy: Testigo imputado protegido: "La información debe ser novedosa"

Mariano Borinksy - juez de la Cámara Federal de Casación Penal 14-11.mp3

"Una persona que forme parte de un proceso penal y aporte datos puede tener un acortamiento de la pena si da información cierta. No es para cualquier delito."-"Se presenta el informe ante el fiscal, quién decide si la información es fehaciente. La sentencia no se basa en este tipo de información, además hay un plazo."- "La información debe ser novedosa. La condena no debe ser sólo por esa información. Hay una escala penal."-"Depende la instancia que nos encontremos se despertó la justicia, la justicia es un poco más grande, hay o tras cámaras que trabajan en muchos casos."- Mario Negri dijo que los jueces tienen el cronograma electoral más presente que los políticos: "Nosotros tenemos un cronograma anual, es importante que los jueces generen transparencia y se hagan bien las cosas."