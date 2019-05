Mariel Fornoni: "Con esto Cristina da un paso para aparecer en la historia"

Mariel Fornoni.mp3







Mariel Fornoni, Socia Directora de Management and Fit, habló con Luis Novaresio sobre el lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández y afirmó que con esto Cristina no se bajó.





-"No tengo encuestas, hay que esperar que la gente procese este dato. Había gente que creía que el candidato era Aníbal Fernández; uno vive en un microclima de mucha información, pero hay que esperar que el común de la gente procese todas las cosas; y hay que ver qué hace la oposición, porque la decisión de Cristina Fernández puede obligar a otros espacios a replantear su estrategia".



-"Creo que la decisión dentro del oficialismo de Mauricio Macri como candidato es inamovible; pero creo que también esperarán las encuestas. La movida de Cristina les da tiempo al resto del peronismo y al gobierno para rearmar sus estrategias".



-"No creo que Cristina se haya bajado: cuando ves su discurso es como si estuvieras escuchando un focus group planteando fortalezas y debilidades del gobierno, lo que se cree de los dirigentes. Creo que ella con esto da un paso en lo que realmente le importa: aparecer en la historia".



-"Cristina Fernández busca romper el techo de la gente que nunca la votaría, ella tiene un núcleo duro importante, pero hay mucha gente que tampoco la votaría".



-"Alternativa Federal viene lento en su armado, por lo que uno vio el fin de semana es que el espacio va a seguir con fuerza. Tendrán el miércoles una reunión. Todos los espacios tendrán que replantear la estrategia".



-"Alternativa Federal tiene tiempo para ver si consolida una interna o una formula de consenso. La polarización no es igual con Cristina Fernández como candidata a presidente que con Alberto Fernández, lo mismo le va a pasar a Mauricio Macri".



-"Eran muy pocos los que sabía de la formula Fernández- Fernández".