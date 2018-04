Mario Amado: "El Ministerio de Trabajo actuó por la repercusión mediática"

-"Hay un principio de acuerdo en el tema Carrefour que se tiene que ver reflejado en los papeles, aún no está nada confirmado. Dentro de la desgracia que es perder el empleo se está llegando a la solución que habíamos propuesto los delegados de base."



-"En lugar de los tres mil despidos que pedía la empresa habría un retiro voluntario de todo el país de mil trabajadores, el impacto sería menor si es para todo el país. También reconvertir hipermercados de minorista a mayoristas, entre ellos está el sector Warner y que se distribuyan a los trabajadores si se cierra una boca propia de Carrefour"



-"La empresa pide una rebaja salarial que no será aceptada de ningún modo"



-"Como el acuerdo no está homologado los trabajadores marcharemos al Ministerio de Trabajo"



-"Yo creo que nunca se debería haber presentado un preventivo de crisis, no había razones, el Ministerio actuó por la repercusión mediática. Se actuó en consecuencia por lo que vendría."









