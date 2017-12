Mario Calegari: "No es la idea nuestra de un paro intempestivo, más allá de estar en contra de la ley jubilatoria"

"Vamos a reunirnos a la 9hs con el Consejo directivo y veremos el alcance, ahora se trabaja normalmente y lo haremos en la medida que se pueda y nos den seguridad."



-"Nosotros somos los primeros que nos levantamos y los últimos que nos acostamos, hemos arrimado a todos los trabajadores a sus trabajos y creemos que hay que devolverlos a sus hogares."



-"No es la idea nuestra de un paro intempestivo, más allá de estar en contra de la ley jubilatoria."



-"Es algo malo para todos, no era necesario tratarlo ahora."



-Reunión a las 9hs: "La convocatoria está desde la semana pasada y porque estamos en contra de la modificación. Algunos diputados votarán a favor aunque no están de acuerd o"



-"Es dificil parar cuando se arrancó, el tema será la seguridad."