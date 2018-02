Mario Calegari: 'No vamos a participar de la movilización. Vamos a trabajar normalmente'

Mario Calegari - UTA 08-02.mp3

"No vamos a participar de la movilización. Vamos a trabajar normalmente". "No adherimos a la marcha de camioneros".Moyano - Macri: "Esto no es un partido de fútbol, un River - Boca". "El camino es el diálogo". "Hay que conversar y charlar".CGT: "La CGT es un lugar donde nos encontramos y cada uno tiene su opinión". "Las disidencias se manifiestan públicamente". "Hay una potenciación de algunas cuestiones que pasó con los gremios. No hay ninguna publicidad a favor de los gremios. Se potencian las cosas que los gremialistas han hecho mal".Paritarias: "La discusión debe ser sin piso y sin techo". "Es dificil hacer una paritaria anual sin una cl&a acute;usula de revisión". "Hoy hablamos de un porcentaje que la inflación de este año va a estar alrededor del 20%"