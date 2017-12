Mario Negri: Reforma Previsional "No hablé porque era mi obligación que la ley se aprobase"

Mario Negri - diputado 19-12.mp3

"Decidí no hablar porque la responsabilidad mía es que salga la ley, el Frente para la Victoria vivió un día de oficialismo, le dimos 50 cuestiones de privilegio para que hablen, 6hs y discursos individuales, eso en el mundo del Frente para la Victoria y el mundo Rossi no se daba"Luis Novaresio, conductor: "Usted no habló porque no se sentía cómodo con la ley."Mario Negri, diputado del Pro: "Sí estoy de acuerdo con la ley, de hecho yo propuse el bono. Hubo hechos de violencia, yo tengo otros días para hablar con Rossi"-"No creo que haya cosa organizada, pero a algunos les caía simpátic o lo que pasaba afuera"-"El sistema previsional está en terapia intensiva más allá quién gobierne. Fue desproporcionada la batalla política aunque no compartan la ley"-"No hay violencia de derecha o de izquierda."- Cacerolazo en la Ciudad: "Yo no lo vi, pero puede haber cacerolazos. Antes los que hacían cacerolazo era la oligarquía."- Podemos salir de la historia, cree que la ley beneficia a los jubilados?: "Si los beneficia, les dará previsibilidad a la los jubilados, la formula que tenían era inviable. Los jubilados están mal por lo que se hizo, por el sistema."