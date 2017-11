Marta Yáñez: Sobre el #ARASanjuan: "Es la mayor tragedia de la historia naval argentina"

Marta Yáñez - Jueza federal de Caleta Olivia 30-11.mp3

"Nosotros pedimos el relevamiento del carácter de confidencial de toda la documentación el viernes anterior. El que estaba a cargo del Puerto Belgrano y de Arsenales y Mantenimiento había dicho que la información estaba alcanzada por la ley de inteligencia, entonces comenzamos otro camino, el Presidente, a través del Ministro de Defensa, debería dar la autorización."-"El Ministerio de Defensa dice que no está alcanzada por el secreto militar la información. Ya se ordenó que nos den la información."-"No he recibido ninguna documentación, la debo analizar, es la mayor tragedia de la historia naval argentina."-"No, tengo información sobre un problema d el snorkel del submarino. Me molestó ver la información en un medio nacional. Hay malestar en el seno de la Armada."-"Yo tengo a diario un parte de la Armada, no hay información del submarino, se estaría llegando a la zona. No hablo con técnicos ni expertos. Esta más avanzada la causa en el periodismo, tienen una autopsia de un submarino."-"Tengo 18 empleados, mi jurisdicción abarca la mitad de la provincia de Santa Cruz, con todas las competencias. Con voluntad y ganas nos arreglamos para hacerlo."