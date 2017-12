Marta Yáñez: "En la investigación estoy tomando medidas manejando la posibilidad de que el submarino no sea encontrado o, hallado, no lo pudiéramos reflotar"

Marta Yáñez - jueza federal de Caleta Olivia 11-12.mp3

"La investigación está en estado de instrucción, estamos relevando 12 cajas que mandó la Armada. La instrucción tiene tres patas, el fiscal, la querella del papá de un tripulante y estoy esperando que los familiares se restablezcan. Tengo que examinar mucha documentación. Esta será la última nota del año"-"Yo no tengo presunción, por eso quiero ser cauta y ser prudente. En las Fuerzas Armadas y de Seguridad hay muchos sumarios. Yo no me puedo valer de lo que dice el periodismo, pero tengo que darle prioridad a los familiares."-"El organigrama de la Armada es muy amplio, por eso hay que ser prolijos. En la Armada se investigan los actos indisciplinarios"-"Estoy to mando medidas teniendo en cuenta que no sea ubicado, o no pueda ser sacado el submarino. Yo me comprometo en dos meses volver a hablar y explicar que hicimos."- A quién le corresponde darlos por muertos: "Al juez civil con competencia en el ultimo homicidio de los causantes."-"Si no se encuentran los cuerpos los familiares deberán realizarlo. Yo en la causa habló de desaparecidos"-"Hoy no puedo decir si el submarino estaba en condiciones de navegar. La investigación es amplia."-"Yo creo que se puede saber qué pasó."