Martha Pelloni: "A los comedores ya no van sólo niños, desde hace dos años vienen abuelos y familias"

La religiosa Martha Pelloni habló con Luis Novaresio sobre los nuevos números de pobreza que trajo la crisis económica y se refirió a las candidaturas a Presidente.





Repasá las frases de la mañana





-"La pobreza creció de una manera enorme. Creció la cantidad de niños que trabajan en el país para sostener las familias. A los comedores ya no van sólo niños, desde hace dos años vienen abuelos y familias"



-"Yo en las plataformas de los Partidos políticos no veo el tema de cómo alimentar a la población, ni trabajo para todos los que quedaron despedidos"



- Qué opina sobre la candidatura de Mauricio Macri y Cristina Fernández: "Yo no voy a votar la corrupción, narcotráfico, al que miente. Como puede ser que un político que ha permitido la droga sea candidato"



- Sobre el informe de la UCA: "No hay valores, ni limites. Yo no tengo estadísticas. Yo tenía esperanzas y fue una mentira más. Estoy desilusionada con el Gobierno".