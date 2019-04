Martín Cabrales: "No lo veo indispensable a Macri"

Martín Cabrales.mp3







-"Hoy a las 10.30hs Mauricio Macri nos recibirá en una reunión, se verá la actitud del Gobierno. Yo me había reunido con Dante Sica sobre el tema de precios, nos habló de los créditos del Anses"



-"Los precios esenciales son paliativos, algunas medidas son buenas para fomentar el consumo interno. Nuestra empresa vive de consumo interno, ya que exportamos poco. Igual no son medidas de fondo".



-"El Gobierno toma estas medidas por la coyuntura que estamos viviendo, si gana las elecciones debería presentar un plan económico nuevo. Siento que hay medidas de coyuntura, buenas, pero no hay un plan económico. La banda del dólar, el tema de AFIP beneficia a las Pynes".



-"El Gobierno tenía marcado 20 por ciento de inflación, yo creo que a partir de junio bajará la inflación. Dante Sica se mostró optimista"



-"A mí las personas no me seducen, sino las ideas, no creo que ni María Eugenia Vidal ni Mauricio Macri sean indispensable. Si Vidal tiene un buen plan, o Roberto Lavagna es bueno, hay que discutir más ideas que personas"