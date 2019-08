N87331190.mp3



El hombre que filmó el video que se viralizó en las últimas horas sobre la camioneta que circuló en Panamericana a contramano, brindó algunos detalles en Novaresio 910





Su análisis a partir de lo observado: "Pensé que se había equivocado, pero luego pasó varias bajadas y no bajó. Aunque por otro lado no lo veo alcoholizado porque no venía haciendo una zigzag"