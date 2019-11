Martín Fierro. "La radio es el medio que genera mayor confrontación"

N91391593.mp3



Luis Ventura, presidente de APTRA, contó algunos detalles de la ceremonia de los Martín Fierro de este sábado, en diálogo con Luis Novaresio.





Sus declaraciones más destacadas:





- "Hay que disfrutar cuando te toca ganarlo, y cuando no, también. Porque además vas a la fiesta y te comés todo (se ríe)"





- "Me reclaman de todo: mesas, ubicaciones, nominaciones... y cuando se conocen los ganadores, algunos me cuestionan no haber sido premiados. ¡Ni hablar con el de Oro!"





- "El Martín Fierro va de 400 a 650 invitados"





- "La radio es el medio que puede llegar a generar mayor confrontación en cuanto a lo político. Recuerdo lo de Víctor Hugo Morales con Diego Leuco. Creo que no va a faltar el discurso feminista. Estuve viendo algunas estadísticas y hay pocas mujeres en las ternas, pero esa es una cuestión proporcional"





- "El criterio del Martín Fierro de Oro es para el mejor de esa temporada, no tiene nada que ver con un recorrido histórico"





- "Mirtha Legrand no va. No hizo radio este año, no tiene vínculo con la radio. Se está armando un homenaje por los 10 años del fallecimiento de Fernando Peña. Se homenajeará también a Nora Perlé"