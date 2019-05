Martín Lousteau: "A los funcionarios que fueron al Estado para robar los quiero ver en cana"

Martín Lousteau.mp3





-"Lo que genera inflación en la Argentina es inercia inflacionaria, se suben precios preventivamente; lo segundo es tener atrapados algunos precios y luego querer acomodarlos. Argentina tiene déficit que lo cubre con emisión de dinero o endeudamiento. El problema fundamental es que nuestro Estado tiene mucha demanda, grupos sociales, empresarios, exportadores, es más de lo que el Estado puede dar, la política lo debería ordenar y no lo hace".



-"Los controles de precios sirven por poco tiempo, precios esenciales es poco y en emergencia, además el Gobierno no está convencido".



-"Yo presenté un proyecto de ley de defensa de la competencia que se aprobó, Argentina es cara en el precio de alimentos. Se debe hacer un estudio de alimentos".



-"Si uno le presta atención a mi diagnóstico no tiene sentido la formula Macri- Lousteau. Todo lo que pasa en economía no es nuevo, para mí hay que imaginar un Estado diferente. Yo concuerdo mucho con Roberto Lavagna, estaba en el Banco Central cuando él era Ministro".



-"Tiene que haber una coalición superadora a Cambiemos, peronistas, Margarita Stolbizer, Cambiemos".



-"La desconfianza generó salida de capitales, se da una corrida, el Gobierno tenía un mal diagnóstico, entonces terminamos en el Fondo y se pusieron limites".



-"Estoy más cerca de construir una alianza más grande, que incluya una parte de cada lado, si no puedo no estoy en ningún lado porque no tiene sentido. Los argentinos estamos frustrados porque nos hacen elegir entre dos cosas que no fueron buenas, porque si al Presidente actual le hubiera ido bien el anterior no se presenta, y el anterior se presenta pero perdió la última elección".



"Yo no soy optimista con Argentina, hace mucho que Argentina le va mal, no es Cristina Fernández o Mauricio Macri".



-"Si soy presidente no indulto a un funcionario condenado por corrupción".



-"Me sorprendió que Macri diga que se estaba conociendo conmigo, es obvio que me conoce, me nombró Embajador y competimos en la Ciudad".