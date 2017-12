Martín Ocampo: "El operativo de seguridad de hoy será similar al del jueves"

Martín Ocampo - Ministro de Seguridad porteño 18-12.mp3

"El operativo de seguridad de hoy será similar al del jueves, debemos asegurar que el Congreso pueda sesionar, y otra que los manifestantes puedan expresarse en paz, como lo dice la Constitución."-"Los detalles del operativo no los comunicamos en los Medios porque es un conocimiento que lo guardamos para la Fuerza y el Ministerio."-"Hay en las redes un montón de actividad que muestra una organización, esa información se la damos a la Justicia. Algunos sectores creen que la violencia es un camino en la democracia"-"Si el Congreso necesitará alguna seguridad especial estamos dispuestos, igual el Congreso tiene seguridad."-"Los que trabajan por la zona se identifican y pasan.& quot;-"Si el corte no es necesario deben dejar pasar la gente, ahora depende el volumen de gente, que se corta solo."-"Yo quiero que sea un día tranquilo, que el Congreso funcione, que no es todo blanco y negro, la democracia tiene lugar para los que están planteando la propuesta en el Congreso y para los que no están de acuerdo, dentro de los mecanismos constitucionales."