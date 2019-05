Martín Redrado: "Todavía el Gobierno no le encontró la vuelta al proceso inflacionario"

Martín Redrado.mp3







Martín Redrado, economista, habló con Luis Novaresio luego que el INDEC salga a relucir su nueva cifra de inflación para el mes de mayo y afirmó que se espera un piso de 40% para el 2019.





Repasá las frases de la nota





-"Hay que mirar la inflación núcleo, la que no tiene precios estacionales, es la que muestra la tendencia donde van los precios. Argentina está en estanflación, le cuesta salir, una economía estancada y que está con una alta inflación"



-"Por supuesto que bajó del valor de marzo la inflación, pero nuestro equipo de trabajo da una inflación del 40 por ciento en el 2019, el piso. En la medida que no tengamos turbulencias cambiarias para adelante, es decir que el Banco Central resista la presión cambiaria en el momento electoral."



-"Creo que no bajará nunca el 2 por ciento por mes. Nosotros creemos que en mayo habrá un 3.2 por ciento, luego 2.5 por ciento y una tendencia de 2.2 por ciento"



-"Todavía el Gobierno no le encontró la vuelta al proceso inflacionario. Estamos en el plan llegar para poder dejarlo preciso, estamos en el plan aguantar el tipo de cambio".



-"El Banco Central en un momento necesitará agilidad y rapidez, habrá demanda de dólares y poca oferta"