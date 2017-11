Matías Bagnato: "José Nicolas Villafañe siento verguenza que no haya salido a decir por qué otorgó la libertad"

Matías Bagnato - Sobreviviente de la Masacre de Flores 07-11.mp3

"Otra vez lo mismo, te indigna y da impotencia, tenes este tipo de jueces y que implementaron la doctrina de Zaffaroni."-"La semana pasada estuve reunido con Mauricio Macri y van a hacer una reforma del Código, le dije que hay que achicar las opciones que tienen los jueces, porque después tenes como el caso de Axel López que te dice que está bajo la ley."-"Hay muchos tratados internacionales que Argentina es parte donde se justifica el accionar del delincuente, que vive en una sociedad que no le da oportunidades"-"Si los jueces no aplican el sentido común que pongan una computadora que los deje libre sin evaluar nada."-"José Nicolas Villafañe siento verguenza que no haya salido a decir por qué otorgó la libertad y que muestre la renuncia. Si no usa el sentido común debe dar un paso al costado."