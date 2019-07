Matías Lammens: "Lo que se debe cambiar en la Ciudad es la falta de sensibilidad"

Matías Lammens.mp3







Matías Lammens, precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habló con Luis Novaresio sobre su visión de la Ciudad y dijo que no es ni kirchnerista ni antikirchnerista.





Repasá las frases de la nota





-"Costo mucho convencer a la familia de meterme en política, porque el costo personal por la dedicación y la violencia es mucha. El riesgo es alto pero también me gusta que mis hijos vean que sus papás fueron personas que se involucraron e intentaron cambiarle la vida a la gente"



-"La semana pasada estuve con Pepe Mujica y sentí una admiración por él por su coherencia, de vivir como piensa, se retiro de la política y volvió a su casa de toda la vida"



-"Yo no soy no kirchnerista, ni anti, hay cosas que se pueden destacar como la creación de empleo, el desendeudamiento, el ministerio de ciencia y técnica, la ampliación de derechos, no me gustó el clima del segundo mandato de Cristina Fernández, no me gustó lo del Indec, me gusta lo que hizo en salud y educación Miguel Lifschitz. Soy progresista"



-"He visto varias encuestas, nosotros debemos hablarle a la gente y dejar de lado las encuestas. Lo que se debe cambiar en la Ciudad de Buenos Aires es la falta de sensibilidad, nadie cuestiona las obras, si las prioridades, en la Ciudad hay 17 por ciento de desempleo y es una Ciudad rica, en termino de presupuesto"



- Sobre San Lorenzo: "Nosotros estamos evaluando el tema porque no quiero que mi candidatura afecte a San Lorenzo. Por ahora Tinelli no es presidente. El semestre no fue bueno, entonces debemos corregir cosas, Almirón es buen técnico, pero no le fue bien en San Lorenzo. Estamos contentos con Pizzi"