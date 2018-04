Mato a la familia y se suicidó !

Claudia Ríos - fiscal de Homicidios de Mendoza 14-02.mp3

"Son hechos que conmocionan mucho. Cuando me enteré la causa empezó con un incendio y que había tres personas, cuando se hicieron las pericias, se comprobó que los cuerpos tenían lesiones."-"Se buscó a la persona que faltaba del hogar, los vecinos nos dieron un nombre y que escucharon discusiones."-"Molina tenía antecedentes, una denuncia de su ex pareja en el contexto de violencia de género y hurto."-"Se encontró a la ex pareja que se suicidó."DESGRABACION DE LA NOTAAUDIO DE LA NOTA