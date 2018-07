"Mauricio Macri llamó a María Eugenia Vidal para que se haga cargo"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES







"Da la impresión que la Gobernadora bonaerense empieza a entender la gravedad de la denuncia, ella la semana pasada dijo que la denuncia era kirchnerista y era insuficiente."



-"Ayer hubo un llamado de Mauricio Macri a María Eugenia Vidal, para que se haga cargo de este tema. Es dificil que María Fernanda Inza haya hecho todo sola, ella era tesorera del Pro y la presidente del Pro de María Eugenia Vidal, de allí salieron el cien por ciento de las afiliaciones falsas"



-"Hace dos meses me c ontactan, me dice que vivía en una villa y que figuraba como aportante de campaña, 205 casos de trabajadores de Argentina trabaja, ahora ya llevamos 1100 casos, la gobernadora conocía el tema porque yo se lo envié. En la provincia de Buenos Aires nos dijeron que no quedaba otra que esperar que el tema se diluya, todos sabemos como se financian las campañas."



-"La mamá de un redactor del Destape, mi prima estaban aportando. Hay un grado de irresponsabilidad, un candidato a concejal de Vicente López por el Frente Renovador aportó a la campaña."



-"Todos los partidos políticos tienen sus balances sin aprobar, ahora que lo haga el partido político que hablaba de la utilización de los pobres, de corrupción."



-"Yo le digo a los Gobernadores, funcionarios que hablen con la gente."



-"Se juntaron más de 50 millones de pesos en efectivo, yo puedo comprobar dos millones. Tenemos un caso del Intendente de Mar del Plata."





AUDIO DE LA ENTREVISTA