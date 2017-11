Maximiliano Rusconi - Abogado de Julio De Vido 19-10.mp3

"La verdad es que prefiero no opinar en algo que no intervengo. El equipo forense de argentina es muy prestigioso."- "Si Julio De Vido queda detenido sería un escándalo, porque eso suele suceder después de un juicio. Excepcionalmente se puede hacer una detención, pero siempre sucede después de la indagatoria. Lo que pasa ahora es la detención de una persona sin haberla escuchado, en una causa sin antigüedad, incluso el juez había dicho que no había nada para llamarlo a indagatoria y ahora lo llama y lo quiere detener."-"Es un intento de impacto electoral."-Declaraciones de Cristina Fernandez: "No puedo criticar nada de la ex presidente, me preocupa mucho más las decisiones judiciales."