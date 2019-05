-"Guaidó fue elegido de manera legitima. Nicolas Maduro se levantó temprano, vestido de militar, rodeado de militares habló hoy. Sigue teniendo apoyo".



-"Guaidó anunció paros escalonados, para luego llegar a una huelga general. La oposición salió a las calles y la arremetida de los cuerpos policiales fue brutal. Hay una persona muerta. El Gobierno le teme a la Oposición en la calle".



-"La situación de Venezuela es tensa y complicada".



-"Hay una persona muerta y 100 heridos, tenemos paramilitares que actúan a la libre de Dios"



-"Una elección con Maduro en la presidencia no tendría garantías".



-"En Venezuela no hay insumos mé ;dicos, no hay electricidad, no hay hospitales, no hay libertad".



-"Me encantaría que los que apoyan a Maduro estén una semana en Caracas, y traten de prender la tele, ir a un mercado, pongan internet, sería la mejor información".



-"Nosotros tenemos que activar la siembra de hortaliza, ganado, en Venezuela existen pocas empresas privadas que produzcan alimento. Debemos tener un pacto entre todos para sacar el país adelante. Estamos importando gasolina, y tenemos petroleo".