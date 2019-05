Editorial.mp3







Me sorprendió ver la foto de Cristina Fernandez de Kirchner. Algunos estaban ahí y le habían dicho cosas a Cristina.





cuando los peronistas negocian, hacen politica. Cuando los demás, son traidores. ¿La traición cómo cotiza en el peronismo? Los peronistan tienen mucho de esto.





Tengo una buena relación con Juan Grabois a la hora de discutir sobre los temas, discutimos muy fuertemente. Ustedes saben que la Corte aceptó un recurso de negación de justicia que paraliza el inicio del primer juicio oral a la ex Presidenta por la causa vialidad.





¿Qué es la negación de justicia? Cuando de manera extraordinaria una de las partes manifiesta que faltan pruebas para saber la verdad. Causalmente la corte antes de que inicia el juicio dice que va a ver todo el expediente.





Entonces Juan Grabois twitea: " Cuando servilleta persigue a Cristina, es la justicia. Cuando la justicia incumple los deseos macristas, es la cúpula peronista del tribunal" Yo lo podría invertir. Cuando un juez procesa a Cristina es persecución... ¿Sabés qué demuestra esto? que a perversión que hay en la justicia es enorme.





No voy a dar mi opinión sobre la causa de Vialidad pero ¿Te das cuenta que estamos limando el último recurso para que no haya impunidad? A mi me sorprende el fallo de la Corte, como me sorprendió como cuando Bonadío procesó por el dólar futuro. Es un disparate monumental.





A mi me preocupa que los jueces tengan más conciencia del calendario electoral que los políticos. Me preocupa de verdad que para cambiar el país si creemos que la impunidad es la mayor lacra, sigamos jugando al tiempismo político desde los tribunales de Comodoro Py.