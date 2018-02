Melina Fleiderman - Periodista 08-02.mp3

"Siento mucha tristeza, no puedo parar de llorar. Mucha tristeza, muchas preguntas". "Primero fuimos compañeros después fuimos familia". "Me resisto a creer que esto es verdad". "Estoy con los chicos de ellos todo el tiempo"."Lo que si creemos que si Débora no estaría donde está, ella hubiera movido cielo y tierra para saber lo que pasó con un ser querido".