Miguel Acevedo: "Con esta tasa de interés es imposible pensar en producción"

-"Nosotros no estamos viendo una recuperación de la industria, pero esto es así por el contexto que está la Argentina, con esta tasa de interés es imposible pensar en producción. No hay nadie que le gane a la tasa de interés".



-"Hay paliativos, como el caso de las cuotas o el Ahora 12, que impacta en la parte de electrodomésticos... pero no estamos atacando el meollo del problema".



-"El ataque a la inflación ha sido con una visión monetarista, que ha mantenido aún con distintos presidentes del Banco Central, buscan restringir la base monetaria y tener altas tasas de interés; pero hay otra inflación que es la de costos, y que no se está atacando".



-"Este año deber&iacut e;a ser un año con una inflación de 9 por ciento y estamos con una inflación por arriba de los 45 por ciento. Yo creo que ahora la inflación bajará un poco y tenemos una suba de salario pero a fin de año será complicado".



-"Todo lo que es el sector productivo están sufriendo mucho, lamentablemente estamos inmersos en esta coyuntura. Lo que debemos hacer es pensar a largo plazo".