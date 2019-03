Miguel Ángel Diaz: "Hemos avanzado en la propuesta pero no es el ideal"

Miguel Angel Diaz.mp3







Miguel Ángel Diaz, Secretario General de UDOCBA, habló en Novaresio 910 y dijo que "Hoy los compañeros nos informarán la propuesta y analizaremos, no es un 15.6 por ciento para todos, no hemos renunciado al juicio de la Corte, y los compañeros tendrán las reuniones en asambleas, para luego decidir".



Además, dijo que "Nada está cerrado, por supuesto que hemos avanzado en la oferta, pero la recomposición salarial es una parte. Tendría que ser en todo el salario, no sólo en un punto".



Sobre la intención de la Gobernadora de intentar sacarse una foto con los gremios, dijo que "La Gobernadora nos abandonó durante tres años, hizo sumario a los di rectivos, sacó fondo a los gremios, sacó la licencia gremial, hizo mucho para destruir las asociaciones gremiales. No es momento de foto. Basta de campaña".



"Los docentes van a definir la situación en la asamblea", finalizó.