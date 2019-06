Miguel Ángel Pichetto: "La sociedad va a elegir pensando en no volver atrás"

-Sobre el nombre Cambiemos: "Creo que hoy se va a discutir el cambio de nombre y la integración de un nuevo frente, que es probable que se llame Cambiemos Federal".



-"Con mucha tranquilidad y serenidad tome la propuesta de Mauricio Macri, y con decisión, ya que era un tema que venía hablando desde mi viaje a Nueva York con el presidente, sobre la necesidad de afianzar la previsibilidad y las políticas de Estado relativas a un modelo capitalista".



-"También por hechos que pasaban en Alternativa Federal, siempre trabajé para la consolidación y no pudo llegar a ser una opción electoral; por eso creo que estamos en un escenario de polarización más intensa".



-"En Alternativa Federal sigue Juan Manuel Urtubey, un hombre importante. No encontramos el método, hubo desinteligencia".



-"Sería un hecho totalmente positivo que se incorpore Juan Manuel Urtubey a Alternativa Federal, y estoy seguro que el presidente está sobre ese tema".



-"Urtubey quiere abrir un camino a futuro, es joven, con buena visión internacional. En cuatro años la política argentina tendrá un recambio importante, Horacio Rodriguez Larreta, María Eugenia Vidal, Sergio Uñac, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey. Habrá una re conformación de los partidos en los próximos años"



-"Tengo la mejor opinión sobre Juan Schiaretti, tengo un diálogo continuo, pero no puedo hablar sobre decisiones de otro, por supuesto que le he informado mi decisión. Schiaretti tiene mucho prestigio y Córdoba es important e"



- Qué pasa si Massa se va con Fernández- Fernández: "Sergio Massa es libre, puede tomar la decisión que quiere, es igual a la decisión que tomé yo"



-"Yo tengo una relación de afecto con Massa, espero que le vaya bien. No tengo palabras negativas hacía él"



-"No analizó la política con emociones intensas, las posiciones duras del kirchnerismo no empezaron ahora. Desde el comienzo de la gestión de Macri actué con autonomía, lo que era mejor para las provincias"



-"Yo creo que hay que construir una propuesta que no vuelva al pasado. En la formula Fernández- Fernández hay decisiones autoritarias y no de un partido que está en el debate, ejemplo la vicepresidente anuncia el presidente. Mauricio Macri me convocó a mí, eso es lo correcto".



-"No he hablado con Alberto Fernández, ellos tampoco me han llamado a mí. Llamé a varios gobernadores para hablar, y la charla es buena, entendieron. El dialogo es el elemento central"



-"No crea tanto en el apoyo de los gobernadores a las formulas. Es diferente la elección presidencial que la provincial"



- Usted pasó por todos los Partidos: "Yo acompañé los presidentes de mi partido, para mí es una acumulación de experiencia"



-"Siempre he debatido con todos, no tengo temor en debatir con Cristina Fernández. Igual el primer debate es el de Presidentes".



-"Los Mercados son sensibles a cuestiones elementales, si el país tiene previsibilidad los Mercados lo reciben bien. Yo me reuní con Fondos de inversión en Estados Unidos, estuve en el BBVA Banco Francés, es bueno dar estabilidad"



Mariana Co ntartessi, columnista: "Se habla que usted es Frank Underwood"



Miguel Ángel Pichetto, pre candidato a vicepresidente por Cambiemos: "La ficción es la ficción y la realidad de la Argentina es más compleja. Además Frank es inescrupuloso, y no tengo nada que ver con eso, tengo códigos, dialogo, quizás en la lucha de la política. Lamentablemente lo sacaron de la serie".



- Sobre las declaraciones de Durán Barba: "Yo voy a ocupar el cargo de vicepresidente, que es acompañar al presidente. Yo sé cómo funciona el Senado, no hay que iluminar sobe la figura del Presidente, si tengo que desempatar votaré como el presidente. Mi voto nunca será no positivo, aunque respeto a Julio Cobos".



-"Acabo de dejar el cargo de presidente de bloque, el cargo del consejo de la magistratura lo seguiré ocupando porque fui elegido com o Senador"



-"Estuve en las divisiones inferiores de Banfield, era un arquero razonable"