Miguel Kiguel: "El problema es el acuerdo que se firmó con el FMI"

El economista Miguel Kiguel habló Novaresio 910 y dijo que "El dólar va a seguir subiendo por que la inflación sigue subiendo. El objetivo de Argentina es mejorar la competitividad, exportar más, mejorar las cuentas externas y para eso se necesita el tipo de cambio competitivo. Si hay inflación el tipo de cambio se tiene que acomodar".



Además, dijo que "El tipo de cambio tiene que ir subiendo, se calcula que a fin de año estará 48 pesos. El gobierno lo que no quiere son los saltos bruscos todo el tiempo, y no puede controlarlo, entonces recurre a la tasa de intereses que es un elemento débil"



Finalmente, dijo que "Yo creo que tenemos un problema, que el problema es el acuerdo que se firmó con el FMI, en la parte fiscal es razonable, Argentina debe reducir el costo fiscal, pero monetario no contempla que Argentina es un país bimonetario. Usan una receta para un país no bi monetario".