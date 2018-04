Miguel Lifschitz: "El gobierno traslada el costo político de las medidas que toma"

Miguel Lifschitz - Gobernador de Santa Fe 24-03.mp3

"Hay que reconocerle a este Gobierno la habilidad de trasladar el costo político de las medidas que toma a los Gobernadores, ya lo hizo con la reforma previsional, las tarifas hace un año. Nosotros no tenemos los impuestos que tiene María Eugenia Vidal en Buenos Aires"-"Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en el tema energético, ayer nuestra secretaria de energía participó en la reunión y nos quieren hacer socios de la tarifa del gas, que las provincias no tenemos nada que ver. Seguro vamos a acceder por nuestro habitantes"-"Igual no se resuelve el problema de fondo que es la superposición de incrementos tarifarios de diferentes servicios, la inflación en todos puntos, el combustible"Luis Nov aresio, conductor. "Yo ayer pensaba, debe ser sencillo para María Eugenia Vidal cuando recibió un dinero importante"Miguel Lifschitz, Gobernador de Santa Fe: "Claro, lo que pide por un lado, lo recibe por otro, quieren disimular una política tarifaria que en el fondo tiene alto impacto social y seguirá en el tiempo. Se quiere maquillar el aumento para que la gente lo pueda digerir."-"El mayor impuesto de los servicios es el IVA y es nacional, si queremos bajar impuestos deberíamos pensar bajar el IVA"-"Siempre intentan trasladar el costo político de las medidas impopulares a los gobiernos provinciales, que no tenemos nada que ver, no definimos la política tarifaria, nos llaman y nos convocan cuando el descontento popular es manifiesto"-"Hay que repensar la estructura tarifaria, se debe pagar lo que corresponde, pero debe ir acomodado po r el crecimiento de la economía."-"En el caso del gas, después del Consejo de Energía, la secretaria de Energía me dijo que vamos a contribuir, aunque no nos corresponde."- Situación económica: "La provincia de Santa Fe tiene gran diversidad productiva y el sector agropecuario tiene impacto, que a pesar de la sequía tuvo buenos rendimientos, por eso algunos actores tienden a estar mejor, lo que no se ve es la perspectiva de futuro, por donde vendrá el crecimiento del empleo, los costos, un tipo de cambio desactualizado"-"Yo quiero que salga la reforma, el tema de la reelección es secundario. Hay un cierto empate, siempre hay especulaciones políticas. Queremos que se discutan temas de nuevos derechos, transparencia del Estado, participación ciudadana"Luis Novaresio, conductor: "Es cierto lo que dice Lifschitz sobre lo que hace Mauricio Macri, aumenta y se lo pasa a las provincia, después María Eugenia Vidal reduce impuestos porque ya recibió dinero."-"Se debería discutir que no alcanza el bolsillo para pagar los aumentos."