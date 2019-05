Miguel Lifschitz: "El país necesita una alternativa a la polarización de Macri y Cristina"

Miguel Lifschitz.mp3



Miguel Lifschitz, Gobernador de la provincia de Santa Fe, habló con Luis Novaresio sobre la reunión junto con Roberto Lavagna y la intención que tiene el espacio de Alternativa Federal en presentar una lista de unidad.





Repasá las frases de la nota





"Avanzamos bastante, fue una reunión que estuvimos todos, se habló de cosas concretas, pensamos en el tema electoral, ideas de campaña. Aún falta la confirmación del candidato, pero las conversaciones están avanzadas queda definir la situación de Juan Schiaretti, la convención de radicalismo, y gente de Alternativa Federal"



-"Por ahora se viene trabajando con el nombre Consenso '19. Creemos que lo más conveniente es potenciar el proyecto, dar confianza, y no perder energías en una interna"



-"En la convención del radicalismo hay debate porque hay dirigentes que son críticos de la alianza con el Pro"



-"El 12 de junio debemos presentar las alianzas y el 22 las candidaturas, por eso los primeros días de junio debemos tener definido la mayoría de las cosas".



-"Yo no quiero elegir entre Macri y Cristina porque es un destino que no quiero llegar, yo creo que el país necesita una propuesta alternativa"