"Cuando el cuerpo llegue deben hacerse las notificaciones a los que se presentaron como parte, se informa todo lo que se hará, eso demora unos días. Espero que lo adelanten."-"Hay muchos métodos para identificar un cuerpo, ejemplo tatuajes, odontología y el ADN, este último demora 2 ó 3 días. Yo creo que usarán el método tradicional"-"Yo calculo que en una semana puede estar la identidad del cuerpo."-"Se pueden obtener datos que nos den certezas que estuvo en ese lugar, si no están estuvo en otro lugar. Tenemos el Caso Pomar, no se puede pensar que ese siniestro fue en otro lado y luego los dejaron ahí. Los rastrillajes que se hicieron no lo vieron."