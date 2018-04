Mirta Petrocini: "El 15 por ciento es en tres etapas, sin clausula gatillo y lo hemos rechazado"

Mirta Petrocini - Presidente de la FEB 16-02.mp3

"El Gobierno es el responsable de no convocar a las reuniones paritarias docente"Mirta Petrocini, Presidente de la FEB: "Se ofreció el 15 por ciento sin clausula gatillo. La convocación es tardía ya que se había fijado convocar para noviembre. Desde esa fecha mandamos tres notas al Director de Educación y hasta ayer no nos convocaron"-"El 15 por ciento es en tres etapas, sin clausula gatillo y lo hemos rechazado, si bien la clausula gatillo la introdujo este Gobierno permitiendo a destiempo recomponer el salario."-"La propuesta es inaceptable, absurda, cuando el propio Gobierno cambió los números, y las consultoras muestran otra realidad, se vienen aumentos en servicios"-"Llegamos a febrero porque este Gobierno y otros anteriores quieren, nosotros reclamamos sentarnos antes porque nuestro salario es complejo"-"Ellos propusieron un bono de 4500 pesos por asistencia perfecta por única vez. Nosotros nunca negamos discutir el presentismo, el Estado tiene el control, la auditoria y una meta de sanciones. Nosotros con la gestión anterior pedimos intercambiar información, hemos hecho denuncias a la empresa de control y ellos lo reconocieron pero la vuelven a contratar. Ahora también queremos discutir la salud docente."-"Solicitamos con urgencia una nueva convocatoria para que el Gobierno bonaerense haga una mejor propuesta, sábado, domingo; nosotros no trabajamos para el conflicto. Las clases dependen de la decisión política del Gobierno bonaerense."AUDIO DE LA NOTA