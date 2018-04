Mirta Petrocini: Paritaria docente: "El 15 por ciento es absurdo"

Mirta Petrocini - Presidente de la FEB 01-03.mp3

"En el día de ayer se rechazó la propuesta que es la que se viene repitiendo, ayer hubo una cosa nueva que es la clausula de revisión en octubre. La pauta es del 15 por ciento."-"Nosotros queremos discutir ausentismo, nosotros no tenemos los datos que ellos dan por los Medios. Queremos abordar el tema desde la prevención. La clausula desestima la clausula gatillo. Ya tuvimos experiencia con la clausula de revisión, seguramente no nos pondremos de acuerdo para sentarnos. La clausula gatillo funcionó."-"El 15 por ciento es absurdo, no merece tenerla en cuenta. Para nosotros hay que hablar del 20 por ciento"-"Nosotros hoy comenzamos con asambleas en todos los distritos y mañana tenemos Congreso con la voluntad de los docentes."